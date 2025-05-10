Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына

Обвиняемый в коррупции бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко получал взятки имуществом, услугами, деньгами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Тимошенко задержали в марте текущего года. Против него завели уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи «Получение взятки». Его сыну Антону при этом вменили посредничество в получении взятки.

«Являясь постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции должностным лицом в государственном органе, получил взятку в виде имущества на сумму 770,323 тысячи рублей и денег в размере 650 тысяч рублей», — говорится в документе.

Также Тимошенко обвинили в том, что через своего сына он получил взятку в размере не менее 469,5 тысячи рублей, оказание услуг и имущества на 121,2 тысячи рублей.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области отмечала, что сына бывшего заместителя губернатора отправили под стражу до 13 мая 2025 года.