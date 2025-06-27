Экс-замглавы администрации Химок обвинили в коррупции

Бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Химки обвинили в совершении коррупционных преступлений, его объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По версии обвинения, чиновник получил две взятки. Фигурантами уголовного дела также являются директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» Химок, заместитель начальника отдела в этом учреждении и посредник.

Следствие установило, что с марта по июнь 2025 года чиновники получили от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере двух миллионов 40 тысяч рублей за заключение муниципальных контрактов.

«В связи с тем, что бывший чиновник находится в розыске, следствие вышло в суд с ходатайством о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей», — отметили в пресс-службе.

Посреднику, передававшему взятки, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее по обвинению во взяточничестве задержали ректора Дагестанского аграрного университета. В кабинетах руководства вуза нашли более пяти миллионов рублей с записками от студентов.