Экс-ведущую «Вестей» объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-телеведущую Фариду Курбангалееву по статье УК

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в розыск по уголовной статье. Ее данные разместили в базе ведомства МВД.

«Фарида Рашидовна Курбангалеева*, 27.08.1979. Разыскивается по статье УК», — отметили в карточке.

Статью, по которой начали розыск бывшей телеведущей, в ней не указали.

Уроженка Казани, Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

С 2018-го она поселилась в Праге, где устроилась работать, уточнил «Коммерсант». У Курбангалеевой* есть канал на YouTube.

Накануне Росфинмониторинг включил бывшую телеведущую в перечень террористов и экстремистов. В перечень также внесли признанную иноагентом Татьяну Лазареву**.

*Фарида Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.