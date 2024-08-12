Экс топ-менеджеры «Нота-банка» получили сроки за растрату

Суд дал бывшим топ-менеджерам «Нота-банка» от пяти до 11 лет за растрату

Останкинский районный суд Москвы признал пятерых бывших топ-менеджеров «Нота-банка» виновными в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере, и вынес им приговоры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Дмитрий Ерохин получил 11 лет общего режима и штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова приговорили к пяти годам и 500 тысячам рублей штрафа каждого. Вадима Ерохина осудили на восемь лет и оштрафовали на миллион рублей.

Исхакова и Киреева освободили в зале суда, поскольку фактически они уже отбыли наказание.

«Нота-банк» создали в 1994 году в Москве. В 2015 году Центробанк отозвал его лицензию из-за многочисленных нарушений законодательства.

Ранее топ-менеджеры Пенсионного фонда получили сроки по делу о взятке.