Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР

Бывшие топ-менеджеры ПФР получили от шести до 13 лет колонии за взятку

Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о взятке в Пенсионном фонде России, сумма которой составила почти 200 миллионов рублей. Решение опубликовала пресс-служба Мосгорсуда.

Бывшие руководители департаментов ПФР — Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин, а также еще один фигурант дела Дмитрий Радченко — отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима.

Никитин получил 13 лет колонии, Энфиаджян, Руднев и Турчак — по 12 лет колонии, а Янкина приговорили к 11 годам колонии. Задержанный в зале суда Дмитрий Радченко осужден на шесть лет колонии за дачу взятки.

Суд установил, что топ-менеджеры получили от владельцев компаний «Техносерв» и «Редсис» более 190 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов с Пенсионным фондом на сумму 18 миллиардов рублей.

Ранее следствие выяснило, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимые получали незаконные денежные выплаты от владельцев этих компаний — Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Дмитрия Радченко — за заключение контракта с ПФР.

Ананьева и Гордеева объявили в розыск, так как они успели скрыться после начала следствия.

Ананьев является бывшим совладельцем Промсвязьбанка. Он также фигурирует в другом уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.