Экс-телеведущего Евгения Киселева объявили в международный розыск

Бывшего журналиста и телеведущего Евгения Киселева* заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из судебных материалов следует, что столичный суд избрал Киселеву* меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.

Экс-ведущего, который раньше занимал пост гендиректора телеканала НТВ, заочно обвинили в создании или руководстве террористическим сообществом. Против него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что в международный розыск объявили продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.