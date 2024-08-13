Экс-сотруднику ФСБ отменили приговор за взятку в 160 млн рублей

Суд пересмотрит дело пермского экс-офицера ФСБ о взятке в 160 млн рублей

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Экс-офицера осудили на девять лет за взятку в 160 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении. После этого уголовное дело отправили на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

В апреле Царегородцева признали виновным по статье о получении взятки. Его лишили звания майора и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев покровительствовал группе хакеров, обещая им прекратить уголовное преследование.

В общей сложности он получил 160 миллионов рублей. На эти деньги купил земельные участки, дома и автомобили. Бывшего сотрудника УФСБ арестовали весной 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили местного жителя, который представлялся полковником ФСБ. Он получал взятки от коммерсанта.