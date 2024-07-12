Экс-сотрудника миссии ОБСЕ осудили на 14 лет за шпионаж
Суд ДНР приговорил экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду к 14 годам тюрьмы
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил бывшего сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду к 14 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры России.
В декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные о промышленных объектах республики, по которым в дальнейшем ВСУ наносили удары.
«Информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских лиц», — добавили в Генпрокуратуре.
Голда будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Верховный суд ДНР заочно признал виновным боевика батальона «Азов»*. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация.