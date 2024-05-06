Экс-сотрудник ФСБ просил прекратить дело о мошенничестве с долями «Юрпромконсалтинга» | 360°

06 мая 2024, 08:35
Экс-сотрудник ФСБ просил прекратить дело о мошенничестве с долями «Юрпромконсалтинга»
«Коммерсант»: экс-офицер ФСБ Фролов просил суд закрыть дело о мошенничестве
Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрий Фролов попросил прекратить уголовное преследование о мошенничестве на сумму 130 миллионов рублей за истечением срока давности. Московский гарнизонный военный суд рассмотрит его ходатайство 7 мая, сообщил «Коммерсант».
Уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» расследовали с августа 2021 года. По версии следствия, Фролов и другие фигуранты похитили доли девелоперов компании «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 130 миллионов рублей.
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Экс-офицера ФСБ обвинили также в получении взяток от бывшего акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко за покровительство. Фролов не признал вину в мошенничестве и подал прошение о прекращении уголовного преследования из-за истечения срока давности. Он назвал это ходатайство единственным способом защиты.
Следующее заседание суда пройдет 7 мая. По информации издания, если судья прекратит дело, бывшего сотрудника ФСБ не отпустят на свободу — обвинение по статье части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».
Во втором Западном окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве семи военнослужащих. В преступлении обвинили исполняющего обязанности командира взвода.
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