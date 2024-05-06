Начался суд над сержантом, обвиняемым в убийстве семерых сослуживцев | 360°

Криминал 06 мая 2024, 05:05 Начался суд над сержантом, обвиняемым в убийстве семерых сослуживцев «Коммерсант»: суд рассмотрит дело сержанта Лобовикова, обвиненного в убийстве Freepik

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Военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении сержанта ВС России Дмитрия Лобовикова, которого обвиняют в убийстве семерых сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых. Подробности рассказал «Коммерсант».

Следствие установило, что в ночь с 13 на 14 января 2023 года после празднования Старого нового года сержант Лобовиков пошел проверять караулы. Увиденным он остался недоволен и решил отчитать подчиненных. Лобовиков вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и велел вставить ее обратно. Военнослужащий заявил, что не умеет этого делать. Тогда сержант бросил гранату в спальное помещение, где отдыхало соседнее подразделение.

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В помещении находились баллоны с газом, они сдетонировали, в результате чего погибли семь и пострадали 10 военнослужащих.

Суд проходит с участием присяжных заседателей. Защита Лобовикова утверждает, что взрыв гранаты — это случайное стечение обстоятельств. Лобовиков при взрыве сам получил ранения. Обвиняемый на суде заявил, что признает вину лишь частично.

Ранее стало известно, что обвиняемому в убийстве девушки в Луганске заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Герою России Иреку Магасумову добавили еще одну статью. Его обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве.