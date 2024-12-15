Экс-руководство WorldSkills обвинили в хищении более 130 миллионов рублей

Бывшему руководству WorldSkills предъявили обвинение в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на нацпроект. Об этом ТАСС заявил начальник ГУЭБиПК МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, МВД вместе с ФСБ зафиксировали хищение средств, которые выделялись в рамках нацпроекта «Демография». К уголовной ответственности привлекли директора АНО WorldSkills Russia и директора дивизиона Агентства стратегических инициатив. Обоих обвиняемых арестовали по делу о хищениях.

Ранее севастопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена, который под видом польских деталей поставил на судоремонтные заводы более дешевые китайские запчасти. Предприниматель подделал накладные и присвоил себе 15 миллионов рублей. Сначала суд постановил отправить мошенника в тюрьму на четыре года, но вышестоящая инстанция смягчила наказание до трех лет.