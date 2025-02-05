Экс-руководителя управления Росавиации будут судить за прогулку на вертолете

Глава Северо-Восточного управления Росавиации предстанет перед судом за присвоение денег подчиненных и взятку в виде полета на вертолете. Об этом заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Магаданской области Александр Алимов, сообщило РИА «Новости» .

Руководителя управления официально обвинили в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий. Мужчину задержали.

По версии следствия, фигурант дело под различными предлогами систематически заставлял подчиненных отдавать ему премии. Таким образом чиновник получил более миллиона рублей. Также подозреваемому предъявили обвинения в том, что он получил в «подарок» от авиакомпании прогулочный полет на вертолете.

Ранее суд приговорил бывшего замгубернатора Томской области к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Его признали виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии обвинения, подсудимый незаконно организовал подписание актов о приемке выполненных с нарушениями строительных работ в учебном заведении.