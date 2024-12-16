Экс-ректора ВГУЭС заподозрили в краже денег у студентов

В деле бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева раскрыли новый эпизод мошенничества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.

По данным следствия, Лазарев, вместе с другими фигурантами дела — Светланой Ширшиковой и Галиной Мальцевой — скрывал от студентов, что они учатся на бюджетном отделении и взимал с них деньги за платное обучение.

«С 1996 год по 2015 год фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, путем мошенничества похитили более 1 миллиона рублей у студентов университета», — пояснили в ведомстве.

Оплата за обучение поступала на счета 10 подконтрольных некоммерческих организаций. Уточняется, что какие-либо услуги со стороны этих организаций студентам не оказывались и оказание таких услуг в рамках преступной схемы не предполагалось.

В ноябре 2024 года ректора частного вуза Петербурга арестовали за оформление иностранцев-нелегалов.