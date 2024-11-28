Экс-проректора одного из столичных вузов задержали за хищение денег

Полицейские задержали экс-проректора одного из московских вузов по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, 55-летняя женщина заключила фиктивные договоры с подконтрольными ей сторонними фирмами на совершенствование программ по изучению русского языка, но всю работу выполнили ее подчиненные, работающие в университете. Таким образом она похитила больше миллиона рублей.

У подозреваемых провели обыски и изъяли возможные улики. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Источник ТАСС сообщил, что задержанная — директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова.

В августе в Москве задержали старшего преподавателя того же университета по подозрению в организации незаконной миграции.