Бизнесмена Алексея Тайчера решили арестовать по делу о мошенничестве

Следствие потребовало заключить под стражу бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РБК .

Меру пресечения изберет Тверской районный суд Москвы. Ходатайство зарегистрировали 20 июня. Следственный комитет России призвал арестовать Тайчера по уголовному делу, которое возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Бизнесмена задержали 18 июня. В 2012 году он приобрел «СГ-Транс», спустя семь лет — «Трансфин-М». Впоследствии Тайчер вышел из капитала первой и продал акции второй компании. Источники издания сообщили об обысках и задержании еще пяти подозреваемых.

В Истре задержали бывшего руководителя департамента административной службы Минсельхоза Олега Донских, сообщил RT. Его с 2012 года разыскивали по подозрению в хищении.