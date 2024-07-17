Экс-полковника МВД арестовали по делу об убийствах бизнесменов

Басманный суд арестовал полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова. Он стал фигурантом дела по статье об убийствах и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мера пресечения в виде заключении под стражу избрана сроком на два месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», — отметили в сообщении.

По предварительной версии, Новгородов действовал в составе организованной преступной группы. В 2004 году он дистанционно подорвал самодельную взрывчатку в Одинцовском городском округе Московской области.

Также, обвиняемый хранил у себя дома большое количество оружия и боеприпасов, которые принадлежали членам ОПГ. Жертвами группировки становились бизнесмены.

Ранее в Приморском крае задержали главу ОПГ и его соучастников. Следователи подтвердили их причастность к девяти случаям вымогательства.