Лидера банды вымогателей задержали в Приморье

В Приморском крае полиция арестовала главу ОПГ и его соучастников, обвиняемых в вымогательстве. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Предположительно, подозреваемые предлагали свои услуги для урегулирования бытовых споров между разными людьми. А после — требовали денежное вознаграждение за свое посредничество.

Участники ОПГ угрожали физической расправой для запугивания жертв. В настоящее время подтверждена их причастность к девяти случаям вымогательства. Главарем группировки оказался 66-летний мужчина из Арсеньева. Было возбуждено уголовное дело, все обвиняемые взяты под стражу.

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