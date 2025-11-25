Экс-полицейского осудили условно по делу о взятке от редактора Ura.ru

Суд в Екатеринбурге вынес приговор экс-начальнику уголовного розыска отдела полиции № 10, дяде редактора Ura.ru Дениса Аллаярова Андрею Карпову по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Фигурант получил четыре года условно за получение взяток от племянника и превышение должностных полномочий. Его лишили звания старшего сержанта.

«Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами», — добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что Карпов предоставил своему племяннику-журналисту оперативные сводки, составлявшие охраняемую законом тайну.

Ранее Карпов согласился сотрудничать со следствием.