Экс-первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО

Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», — отметили в инстанции.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс-первого зампреда правительства Подмосковья. По предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.

Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем подмосковной прокуратуры.