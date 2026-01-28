Экс-партнеру Чекалиных запросили четыре года общего режима

Обвинение запросило для бывшего бизнес-партнера Валерии и Артема Чекалиных — Романа Вишняка — четыре года общего режима и штраф в размере миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» .

Вишняк активно сотрудничает со следствием. В частности, он рассказал, какая роль кому принадлежала в преступной схеме. Сам он должен был открывать банковские счета в ОАЭ, Лерчек занималась рекламной съемкой, а Артем руководил финансово-хозяйственными вопросами.

В общей сложности Чекалины с помощью Вишняка вывели за рубеж 251 миллион рублей в обход налоговой службы.

Накануне Лерчек, находящаяся под домашним арестом, сообщила пол своего будущего ребенка от нового возлюбленного — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. У пары будет сын.