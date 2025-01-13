Сотрудницы московского отделения МВД незаконно выдали 72 загранпаспорта

В Москве завершили расследование дела о превышении должностных полномочий бывшей и действующей сотрудниц ОМВД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следкома.

Следователи установили, что обвиняемые незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта.

«С фигурантками проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. В ходе допроса они признали вину в инкриминированном преступлении», — заявили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности против полицейских, которые нелегально выдали гражданство главарю банды и его родным в Белгороде.

Члены семьи бандита переехали с Украины в Белгородскую область в 2011 году. В 2022-м подали документы на получение российского гражданства. В них указали адрес временной регистрации в Калужской области, но фактически там не проживали. Сотрудники полиции не проверили эту информацию.