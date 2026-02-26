Экс-начальника финобеспечения МО по Хабаровскому краю обвинили во взятке

Бывшей начальнице Управления финансового обеспечения Минобороны по Хабаровскому краю Татьяне Масайловой предъявили обвинение во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба в СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения „Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю“ Татьяны Масайловой», — заявили следователи.

В 2012–2024 годах Масайлова создала дополнительный фонд средств для получения сотрудниками повышенных стимулирующих выплат. Порядка 19 работников незаконно передали ей деньги в размере от 400 тысяч до 1,3 миллиона рублей каждый. Общая сумма превысила 14 миллионов.

Масайлова допустила нецелевое расходование средств, Минобороны России понесло ущерб в особо крупном размере.

Ранее в Приморье отправили под стражу начальника департамента недропользования по ДФО. Его также обвинили во взяточничестве.