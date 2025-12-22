Экс-министру Михаилу Хубутии дали год условно за нападение с топором на Юлию Ван

Бывший министр торговли правительства Московской области Михаил Хубутия приговорен к условному сроку за жестокое избиение Юлии Ван (Юлии Ивановой) — своей бывшей возлюбленной. В соцсетях девушка рассказала, что удивлена решением суда.

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — условный срок на один год. Надеюсь, что человек осознал и раскаялся искренне. Для меня это самый адский и тяжелый год», — призналась она.

Модель подчеркнула, что очень истощена и хочет забыть эту историю как страшный сон. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Девушка уехала из России, так как опасается за свою жизнь.

В ночь на 25 апреля в селе Трехгорка Одинцовского района пьяный Михаил Хубутия ворвался к Юлии Ван с топором и пытался убить. Общественный резонанс привел к тому, что 29 апреля против экс-министра возбудили уголовное дело. Через пару недель Михаил признал вину и написал явку с повинной. Его заключили под домашний арест.