Экс-министра транспорта Башкирии заподозрили в получении взятки в 5 млн рублей | 360°

Важное 07 мая 2024, 09:55 Экс-министра транспорта Башкирии заподозрили в получении взятки в 5 млн рублей СК: дело о взятке в 5 млн возбудили против экс-министра транспорта Башкирии РИА «Новости»

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В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова возбудили уголовное дело. Его заподозрили в получении взятки в пять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Уголовное производство начали по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компания «Башкиравтодор», директором которой был Клебанов, и коммерческая организация заключили договоры на перевозку материалов на объекте реконструкции автодороги.

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«В мае 2023 года подозреваемый <…> потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти миллионов рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы», — указали в ведомстве.

По данным следствия, Клебанов угрожал, что в случае отказа будет препятствовать получению оплаты. Чтобы избежать негативных последствий, руководство компании передало ему требуемую сумму.

Подозреваемого задержали. По месту его работы и места жительства уже провели обыски. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова уже сообщили о том, что Клебанова задержали по делу о получении взятки. После этого его освободили от должности.