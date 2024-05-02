Украинского хакера приговорили к более чем 13 годам тюрьмы в США | 360°

Криминал 02 мая 2024, 04:31 Украинского хакера приговорили к более чем 13 годам тюрьмы в США Суд в США приговорил украинского хакера Васинского к 13 годам тюрьмы РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинского хакера Ярослава Васинского американский суд приговорил к более чем 13 годам тюрьмы за киберпреступления. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Также его обязали выплатить более 16 миллионов долларов.

Реклама

Васинского обвинили во взломе тысячи компьютеров по всему миру и требованию выкупа в более чем 700 миллионов долларов за нераскрытие персональных данных.

Ранее правоохранительные органы в США объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, его обвинили в киберпреступлениях. Его подозревают в сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физических лиц и компаний, а также хищении данных банковских карт. В России хакера также обвинили в неправомерном обороте средств платежей и участии в организованном преступном сообществе.