Стало известно, когда суд в Казахстане вынесет приговор по делу Бишимбаева | 360°

Криминал 11 мая 2024, 03:04 Стало известно, когда суд в Казахстане вынесет приговор по делу Бишимбаева Приговор по громкому делу Бишимбаева в Казахстане могут огласить 13 мая РИА «Новости»

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Резонансное дело о жестокой расправе бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева над своей гражданской женой Салтанат Нукеновой началось еще в марте. Жители страны ждут вынесения приговора, сообщило издание MSK1.ru.

Сейчас судья по делу Бишимбаева готовит список вопросов для присяжных. Согласно последним данным, судебное заседание по делу экс-министра отложили до 13 мая.

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Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях, причем по первой статье наказание — лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного, а по второй — до двух лет.

По версии следствия, Бишимбаев избил до смерти Нукенову в одном из ресторанов Астаны с 8 на 9 ноября прошлого года. Женщина хотела развестись, ему это не понравилось.

Когда она погибла, то скорую помощь ей не вызвали. Также Бишимбаев пытался скрыть улики. Позже выяснилось, что Нукенову он избивал около восьми часов в приступе ревности.В суде он отрицал свою виновность, но в его телефоне нашли видеофайлы с избиением женщины.

«Вся его версия о невиновности вмиг рухнула. Предоставляя [суду] пароль от сотового телефона, он просто забыл, что снимал эти видео», — заявила гособвинитель.

Во время процесса Бишимбаев пытался убедить присяжных заседателей, что он не виноват, жену якобы не убивал, а только избил. При этом общественность и журналистов обвинил в очернении его семьи и разжигании ненависти, процитировав нацистаи сподвижника Гитлера Йозефа Геббельса.

Громкое дело способствовало принятию в Казахстане нового закона о криминализации домашнего насилия, чего правозащитники добивались уже много лет.

Ранее брат убитой Нукеновой рассказал, что она пыталась уйти от мужа за два месяца до смерти.