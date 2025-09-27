Экс-мэра Красноуфимска арестовали по делу о превышении полномочий

Красноуфимский районный суд принял решение арестовать бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева по обвинению в превышении должностных полномочий. Он пробудет в СИЗО до 24 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также экс-главу города заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия.

В ведомстве уточнили, что такую меру пресечения выбрали из-за угрозы воспрепятствования расследованию уголовного дела, уничтожения или сокрытия доказательств или давления на бывших коллег Конева для дачи ложных показаний.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.

Ранее за хищения задержали энергодарского экс-чиновника.