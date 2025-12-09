Экс-мэра города Иваново задержали по подозрению в махинациях на полмиллиарда рублей
Бывшего мэра города Иваново Александра Шаботинского заподозрили в махинациях с контрактами на капремонт на полмиллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Экс-градоначальника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Дело Шаботинского находится на контроле у областной прокуратуры.
По версии следствия, на посту мэра он заключал с подрядчиками благоприятные для них сделки на проведение капремонта и обеспечивал прием выполненных работ.
По информации Baza, бывший глава города запрашивал помощь чиновников из департамента ЖКХ, которых он сам подбирал и назначал. Источник канала уточнил, что с 2020 по 2024 год Шаботинский заключил и выполнил более 30 контрактов на сумму свыше 500 миллионов рублей.
