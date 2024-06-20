Экс-командующего десантниками ВСУ объявили в розыск

В России объявили в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаила Забродского. Карточка с его данными появилась в базе МВД, сообщили «Известия» .

«Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — заявили правоохранители.

Забродский в разные годы командовал десантно-штурмовыми и высокомобильными десантными войсками. Следком возбудил против него уголовное дело за применение запрещенных методов войны и геноцид. RT сообщил, что в начале февраля 2022 года он признал в телеэфире желание левобережной Украины войти в состав России.

Полиция объявила в розыск блогера Евгения Савина, которого оштрафовали за дискредитацию армии, и рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron). Последнего обвинили в нарушении законодательства об иноагентах и разжигании межнациональной розни.

*Включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.