Экс-капитана юношеской сборной России по хоккею обвинили в мошенничестве

Бывшему капитану юношеской сборной России по хоккею Александру Хованову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Первое заседание по делу хоккеиста назначили на 14 июля.

По информации издания «Вольск.ру», в МВД обратились родители юных хоккеистов из Саратовской области. Потерпевшие заявили, что Хованов собрал с них деньги и пообещал привезти спортивную форму из Финляндии, однако так и не сделал этого.

Хованов начал профессиональную карьеру в юношеской команде казанского «Ак Барса». В составе юношеской сборной России выиграл бронзовые награды на II зимних юношеских Олимпийских играх, а также серебро молодежного чемпионата мира в статусе капитана.

Хоккеист выступал за многие клубы в России и Белоруссии, в том числе за «Металлург» из Жлобина.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что потерял 120 миллионов рублей из-за мошенничества бывшей жены.