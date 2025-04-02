Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края подписал контракт на участие в СВО

Бывший кандидат в губернаторы Красноярского края, депутат Законодательного собрания региона Александр Глисков, которого осудили за получение взятки, подписал контракт и теперь участвует в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила адвокат депутата Марина Васильева.

«Подписал [контракт об участии в СВО]», — сказала она.

В октябре 2024 года в Центральном районном суде Красноярска вынесли решение по делу Глискова. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере десяти миллионов рублей.

Кроме того, Глискова лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с представительскими функциями и организационно-распорядительными полномочиями, на срок восемь лет. Защита Глискова обжаловала приговор в краевом суде. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.

По мнению следствия, в 2017 году Глисков через посредника потребовал от заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации взятку в размере пяти миллионов рублей. В том числе за общее покровительство. Из этой суммы Глисков получил один миллион рублей.

Ранее в Челябинской области экс-главу отдела полиции приговорили к 10 годам за взятку и назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Сотрудник правоохранительных органов получал незаконное вознаграждение за покровительство и содействие потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.