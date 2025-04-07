Экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заочно арестовали за госизмену

Бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* заочно арестовали по обвинению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции обвиняемого.

Прошлой весной Верзилова* заочно приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии за распространение фейков о российской армии. После освобождения ему еще три года и девять месяцев нельзя будет администрировать интернет-ресурсы.

В августе прошлого года за госизмену заочно арестовали трех человек, среди которых бывший вице-президент Газпромбанка и экс-игрок «Что? Где? Когда?»

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.