Экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заочно арестовали за госизмену

Бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* заочно арестовали по обвинению в госизмене. Об этом сообщили в
пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции обвиняемого.
Прошлой весной Верзилова*
заочно приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии за распространение фейков о российской армии. После освобождения ему еще три года и девять месяцев нельзя будет администрировать интернет-ресурсы.
В августе прошлого года за госизмену
заочно арестовали трех человек, среди которых бывший вице-президент Газпромбанка и экс-игрок «Что? Где? Когда?» *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сегодня 11:34 Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
Сегодня 11:34 МТС отменит роуминг в Крыму
Сегодня 11:30 Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Сегодня 11:27 Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Сегодня 11:24 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля
Сегодня 11:22 Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте