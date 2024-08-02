Обвиняемого в госизмене Дубинина заочно арестовали

По требованию следствия Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Александра Дубинина. Его объявили в международный розыск, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Органы следствия просили заключить Дубинина под стражу в рамках дела, возбужденного по статье 275 УК России «Госизмена» и части 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Решение суда исполнят с момента задержания или пересечения российской границы.

Аналогичную меру пресечения избрали бывшему вице-президенту Газпромбанка Игорю Волобуеву * и адвокату Илье Новикову *, вошедшему в реестр террористов и экстремистов. Их заподозрили в госизмене и участии в террористической организации. Решение вынесли заочно, мужчин отправят в изолятор после задержания.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.