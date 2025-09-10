Экс-губернатору Курской области продлили срок содержания под стражей

Мещанский районный суд Москвы отправил экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова под стражу еще на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Арест продлили на три месяца и бывшему первому заместителю курского губернатора — Алексею Дедову. Оба фигуранта уголовного дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Смирнова заподозрили в получении крупной взятки. Также он является фигурантом по делу о мошенничестве при строительстве укрепленных сооружений в приграничных районах.

По версии обвинения, экс-губернатор вместе со своим бывшим заместителем и при участии руководства Корпорации развития Курской области растратили более миллиарда рублей, деньги выделяли на возведение опорных пунктов.

Бывший глава региона признал вину, согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Обвинитель заявил, что Смирнов помог правоохранителям раскрыть преступные эпизоды других фигурантов.