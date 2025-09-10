Дело о взятке завели против арестованного экс-главы Курской области Смирнова

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве с деньгами на строительство фортификационных сооружений, стал подозреваемым в получении крупной взятки. Об этом из зала Мещанского суда Москвы сообщил корреспондент РИА «Новости» .

С объявлением о возбуждении нового дела против бывшего главы российского региона выступил государственный обвинитель.

«В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса („Получение взятки в особо крупном размере“)», — заявил прокурор.

Он напомнил, что также бывший губернатор проходит обвиняемым по делу о мошенничестве при строительстве укрепленных сооружений в приграничных районах. Обвинитель подчеркнул, что Смирнов признал вину и помог следствию раскрыть эпизоды преступных действий других фигурантов.

Бывший губернатор сказал, что пошел на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение.

«Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», — добавил Смирнов.

По данным следствия, Смирнов вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Дедовым и при участии руководства Корпорации развития Курской области растратили более миллиарда рублей, выделенных на строительство опорных пунктов пограничной службы.

В среду, 10 сентября, Генеральная прокуратура передала в суд материалы дела против бывшего генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей Игоря Грабина и Игоря Спиридонова, а также владельца компании «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

По версии следствия, участники заключили соглашение на 152 миллиона рублей на строительство фортификационных сооружений, но работы не выполнили, а деньги похитили. Им предъявили обвинение в хищении или растрате. Приговор участникам вынесет Ленинский суд Курска.