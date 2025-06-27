Экс-главу «ВСМПО-Ависмы» Воеводина отправили в СИЗО

Бывшего главу ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“» арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда общей юрисдикции Москвы.

Суд заключил Воеводина под стражу на месяц и 30 дней.

Воеводин уже не впервые становится фигурантом уголовного дела. В 2023 году его обвиняли в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата. Это привело к ущербу для корпорации «ВСМПО-Ависма» в размере более 43,6 миллиона рублей. Ему вменяли злоупотребление полномочиями.

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области прекратил уголовное дело против бывшего руководителя «ВСМПО-Ависма» и другого экс-сотрудника компании. Обвиняемых оштрафовали на 90 тысяч рублей, писал «Интерфакс». Ущерб, нанесенный предприятию, был возмещен, а подсудимые направили потерпевшей стороне официальные извинения.

В 2021 году суд тоже рассматривал дело о превышении полномочий в отношении Воеводина. Его прекратили, а подсудимому назначили судебный штраф в 80 тысяч рублей. Воеводин руководил «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год.

Ранее Дорогомиловский суд заочно приговорил Олега Федорова, директора компании «СМАРТ ДОМ», к девяти годам лишения свободы за 37 эпизодов мошенничества и одно покушение на мошенничество. Суд также частично удовлетворил гражданские иски пострадавших и на три года запретил подсудимому занимать руководящие должности.