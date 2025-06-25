Директора строительной компании приговорили к девяти годам за мошенничество

Дорогомиловский суд заочно приговорил директора компании СМАРТ ДОМ Олега Федорова к девяти годам общего режима за 37 эпизодов мошенничества и одно покушение на мошенничество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и на три года запретил подсудимому занимать руководящие должности.

По данным московской прокуратуры, Федоров с подельниками создал строительную фирму и стал рекламировать свои услуги, предлагая клиентам возводить частные дома. Получая деньги, авторы схемы имитировали строительство, обещая вот-вот его закончить, но в итоге потерпевшие оставались и без жилья, и без денег. Общий ущерб оценили более чем в 146 миллионов рублей.

Сам Федоров не явился на оглашение приговора, поэтому его объявили в розыск.

Ранее руководитель строительной фирмы в Ижевске оказался на скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве. Ущерб четверым пострадавшим от его действий оценили более чем в три миллиона рублей.