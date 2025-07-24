Экс-главу Тамбовской области задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — подчеркнул собеседник агентства.

В Москве и Тамбове по нескольким адресам Егорова проходят обыски.

Ранее силовики задержали министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова. Его схватили перед зданием министерства на проспекте Ленина, 57. Речь может идти об уголовном деле, которое касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов.