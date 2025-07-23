Министра имущества Челябинской области задержали

«В Челябинске задержали министра имущества региона Эльдара Белоусова», — рассказали журналистам.

Правоохранители задержали Белоусова перед зданием министерства на проспекте Ленина, 57.

Кроме того, правоохранители арестовали управляющего делами губернатора и правительства Романа Менжинского и бывшего вице-губернатора Александра Богашова.

Источник URA.RU уточнил, что уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов. Силовики обнаружили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

Эльдар Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления. После завершения обучения занимал должности в коммерческих структурах, связанных со страхованием, в конструкторском бюро, в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство».

С декабря 2022 года получил пост министра имущества Челябинской области.