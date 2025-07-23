Министра имущества Челябинской области задержали
Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова задержали. Об этом сообщили осведомленные источники 74.RU.
«В Челябинске задержали министра имущества региона Эльдара Белоусова», — рассказали журналистам.
Правоохранители задержали Белоусова перед зданием министерства на проспекте Ленина, 57.
Кроме того, правоохранители арестовали управляющего делами губернатора и правительства Романа Менжинского и бывшего вице-губернатора Александра Богашова.
Источник URA.RU уточнил, что уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов. Силовики обнаружили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.
Эльдар Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления. После завершения обучения занимал должности в коммерческих структурах, связанных со страхованием, в конструкторском бюро, в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство».
С декабря 2022 года получил пост министра имущества Челябинской области.