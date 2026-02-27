Экс-главу совета директоров «Локомотива» Липатова приговорили к 10 годам ИК

Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему председателю совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив» Сергею Липатову. Об этом сообщило РИА «Новости».

По делу о подстрекательстве к убийству его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прокурор запрашивал для обвиняемого 12 лет заключения. Защита утверждала, что уголовное преследование фигуранта дело нужно прекратить из-за истечения сроков давности.

По словам 63-летнего Липатова, после приговора он собирается отправиться в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что спустя 20 лет после преступления экс-глава совета директоров «Локомотива» извинился и выплатил компенсацию семье убитого по его заказу советника Министерства путей сообщения Александра Фоминова.