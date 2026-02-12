Экс-глава «Локомотива» извинился и выплатил компенсацию семье убитого спустя 20 лет

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов спустя 20 лет извинился перед семьей убитого по его заказу советника Министерства путей сообщения Александра Фоминова и отправил родственникам компенсацию. Об этом в суде заявил его адвокат, сообщил «Интерфакс» .

«Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся», — зачитал защитник телеграмму Липатова.

Экс-глава «Локомотива» подчеркнул, что не ждет прощения.

Уголовное дело в отношении Липатова завели в 2025 году. Его обвинили в подстрекательстве и пособничестве в убийстве: по версии следствия, он заказал Фоминова за 200 тысяч долларов. Исполнителями стали бывший боец спецназа «Витязь» Алексей Чеботарев и банда отставного военного Павла Христева.

Фоминова расстреляли в марте 2002 года у его дома.

