Имущество замгендиректора Роскосмоса арестовали по делу о хищении

Суд арестовал машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы и складские помещения в Московской области в рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В рамках уголовного дела суд арестовал машиноместо в жилом комплексе «Четыре солнца» в районе Замоскворечье в центре Москвы, а также одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи квадратных метров возле Серпухова.

Против Фролова в декабре 2023 года завели дело. Следствие считает, что он вступил в сговор с соучастниками для хищения средств из бюджета при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.

Тогда же суд отправил в СИЗО генерального директора АО «НПП „Геофизика-космос“» Евгения Фомичева, а также двух других подозреваемых — индивидуального предпринимателя и специалиста службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика».