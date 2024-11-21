Суд арестовал машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы и складские помещения в Московской области в рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова. Об этом сообщило РИА «Новости».
В рамках уголовного дела суд арестовал машиноместо в жилом комплексе «Четыре солнца» в районе Замоскворечье в центре Москвы, а также одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи квадратных метров возле Серпухова.
Против Фролова в декабре 2023 года завели дело. Следствие считает, что он вступил в сговор с соучастниками для хищения средств из бюджета при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.
Тогда же суд отправил в СИЗО генерального директора АО «НПП „Геофизика-космос“» Евгения Фомичева, а также двух других подозреваемых — индивидуального предпринимателя и специалиста службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика».
Три километра трассы М-7 «Волга» расширили в Ногинске
Кремль не стал комментировать слухи о запуске межконтинентальной ракеты
Более 24 тысяч удостоверений тракториста выдали в Подмосковье с января
Резкое похолодание со снегопадом придет в Москву на выходных
Возможность начала ядерного конфликта с участием России оценили в Кремле
Имущество замгендиректора Роскосмоса арестовали по делу о хищении
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте