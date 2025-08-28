Экс-главу Московского академического театра сатиры задержали за мошенничество

Бывшего руководителя одного из ведущих столичных театров задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Предварительно правоохранители установили, что злоумышленник с неустановленными соучастниками организовал схему хищения средств, которые должны были зачисляться в бюджет Москвы.

Подозреваемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял.

«Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов», — рассказала Волк.

По информации Telegram-канала Shot, злоумышленником оказался экс-глава Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.

Против него завели уголовное дело, а на счета мужчины и его близких наложили арест.

Ранее стало известно, что экс-главу Минздрава Хабаровского края Юрия Бойченко задержали по делу о растрате. Он может быть причастен к хищению 120 миллионов рублей.