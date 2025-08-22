Экс-главу Минздрава Хабаровского края Бойченко задержали по делу о растрате

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко предъявили обвинение в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Его задержали в Москве, сообщило aif.ru .

По данным журналистов, Бойченко может быть причастен к хищению свыше 120 миллионов рублей. Задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, арестованного летом 2024 года.

Следствие выяснило, что Никонов заключил 29 контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам и с худшими характеристиками. Это нанесло бюджету ущерб на более чем 650 миллионов рублей.

В 2023-2024 годах возбудили шесть уголовных дел против вероятных соучастников Никонова. Троих фигурантов арестовали, сейчас их содержат в хабаровском СИЗО.

