Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья поймали в аэропорту при попытке скрыться

Экс-главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья Валерия Николова задержали в аэропорту при попытке скрыться. Против него возбудили дело о взятках. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

По информации агентства, мужчину поймали, когда он попытался улететь в Турцию. Николов купил билет в один конец. Данные об этом правоохранители получили во время следственных мероприятий. Экс-глава фонда пытался скрыть факт своего вылета, рассказал о планах только близким.

В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы арестовал Николова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Следователи выяснили, что он вместе с другими обвиняемыми получал вознаграждения от представителей и руководства фирм, выполнявших работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье.

Ранее Дмитровский суд приговорил адвоката Николая Дьякова к 8,5 года колонии по делу о взятке. Юрист пытался смягчить наказание одному из своих подзащитных и передал следователю два миллиона рублей.