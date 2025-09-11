Суд в Дмитрове приговорил адвоката к 8,5 года колонии за взятку

Дмитровский суд вынес приговор адвокату Николаю Дьякову по уголовному делу о взятке. Мужчина пытался смягчить меры пресечения своему подзащитному, для этого он передал следователю два миллиона рублей.

Как сообщили в подмосковной прокуратуре, теперь виновный и сам будет наказан. Его приговорили в восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на два миллиона рублей. К тому же Дьяков не сможет заниматься адвокатской деятельностью пять лет.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.