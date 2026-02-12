Экс-главу азербайджанской диаспоры Шыхлински признали виновным в убийстве

В Екатеринбурге бывшего главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и еще шестерых фигурантов признали виновными в убийствах и покушениях на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Кировский районный суд рассматривает дело семерых обвиняемых — Шуджаяддина Раджабова, пятерых братьев Сафаровых и Шыхлински. Присяжные признали виновными всех, кроме Бакира Сафарова, посчитав его достойным снисхождения. Следующее заседание назначили на 12 февраля.

По версии следствия, фигуранты причастны к убийству Юниса Пашаева в 2001 году и владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. В июне 2025 года в СК заявили о разоблачении «этнической преступной группы».

Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге привели к обострению отношений Москвы и Баку. Вслед за арестом Шыхлински в Азербайджане задержали нескольких россиян. Сменивший его глава диаспоры Видади Мустафаев также попал под арест в декабре 2025 года по делу о мошенничестве. Сейчас диаспору возглавляет отставной полковник МВД Керим Гасымов.