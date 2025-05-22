Экс-главе омского Красного Креста вынесли приговор за хищение шести миллионов

В Омске вынесли приговор бывшему руководителю отделения Российского Красного Креста Алексею Козоченко, который похитил пожертвования на сумму больше шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Злоумышленника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи установили, что в 2022 году мужчина перевел средства на личные банковские карты под видом возврата задолженности по фиктивному договору займа.

Эти деньги поступили от Централизованной религиозной организации и предназначались для оказания гуманитарной помощи местным жителям, пострадавшим от пожаров, и беженцам.

Для возмещения ущерба на 28 счетов Козоченко наложили арест. Самого обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что предприниматель в Севастополе похитил более 176 миллионов у Минобороны. Он предоставлял ведомству фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины.