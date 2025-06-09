Экс-главе Курской области продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему главе Курской области Алексею Смирнову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Подозреваемый в мошенничестве Смирнов останется под стражей. Также на три месяца продлили арест Алексея Дедова, занимавшего должность первого заместителя губернатора.
Алексей Смирнов в декабре прошлого года покинул пост губернатора Курской области. Его задержали вместе с Дедовым 16 апреля, в тот же день суд арестовал бывших чиновников.
По версии следствия, экс-губернатор Смирнов и его заместитель Дедов похитили из бюджета не менее одного миллиарда рублей. Средства выделило АО «Корпорация развития Курской области» для строительства оборонительных фортификационных сооружений на государственной границе с Украиной.
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