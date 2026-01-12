Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом дела о заказном убийстве

Бывший глава совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов фигурирует в уголовном деле о заказном убийстве известного миллиардера Валерия Цимбаева. Об этом сообщил ТАСС .

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с неким Олегом Михалевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, экс-военнослужащим Павлом Христевым и бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым.

Следователи считают, что эти люди получили от Липатова средства за убийство советника главы Министерства путей сообщения и директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Александра Фоминова.

Помимо руководящей должности в футбольном «Локомотиве», Липатов был совладельцем Межтрастбанка и занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома».

Ранее в Люберцах задержали исполнителей заказного убийства заслуженного учителя России Вадима Гениса в 2002 году.